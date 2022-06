हिमंता सरमा और मनीष सिसोदिया के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज, सरमा ने 2020 के ट्वीट को रिट्वीट कर लगाया आरोप

Highlights असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने 28 अप्रैल 2020 के अपने ट्वीट को रिट्वीट किया। सरमा ने रिट्वीट कर सिसोदिया पर असम के कोविड मरीज की मदद न करने का आरोप लगाया।

गुवाहाटी/नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया द्वारा शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद दोनों नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।

सिसोदिया के आरोपों से इनकार करने के बाद सरमा ने एक ट्वीट कर आरोप लगाया कि जब कोरोना के समय उन्होंने उनसे असम के एक नागरिक फुकान के लिए मदद मांगी थी तब उन्होंने मदद नहीं की थी।

Dear Manish Sishodia, let me refresh your memory from 2 years. You did not even reply to my tweet when my people from Assam needed your help during the Covid pandemic. Many phone calls even went unanswered in spite of the fact that we knew each other very well. https://t.co/k8JHasbb5r