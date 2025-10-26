ईसी 27 अक्टूबर को अखिल भारतीय SIR की तारीखों की घोषणा करेगा, पहले चरण में 10-15 राज्य शामिल होने की संभावना

नई दिल्ली:चुनाव आयोग (ईसी) 27 अक्टूबर को कई राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कार्यक्रम की घोषणा करेगा, अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। यह ब्रीफिंग शाम 4.15 बजे होगी और इसकी अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे।

हालांकि चुनाव आयोग के मीडिया आमंत्रण में इस विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से पुष्टि की गई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर केंद्रित होगी, हालांकि अभी पूरी जानकारी जारी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद है कि चुनाव आयोग एसआईआर के पहले चरण का अनावरण करेगा, जिसमें 10 से 15 राज्य शामिल होंगे, जिनमें 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य भी शामिल होंगे।

तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी उन राज्यों में शामिल हैं जहाँ अगले साल चुनाव होने वाले हैं। बिहार, जिसने हाल ही में अपनी मतदाता सूची का अद्यतन पूरा किया है, ने 30 सितंबर तक लगभग 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम सूची जारी कर दी है। राज्य में 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होना है, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी।

निर्वाचन निकाय एसआईआर लागू करने की योजना को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ पहले ही दो बैठकें कर चुका है। समाचार एजेंसी पीटीआई की पूर्व रिपोर्टों के अनुसार, जिन राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं या होने वाले हैं, वहाँ मतदाता सूची संशोधन को बाद के चरणों के लिए टाल दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव मशीनरी व्यस्त है। इस बीच, कई राज्यों ने पिछले मतदाता सूची संशोधन कार्यों की मतदाता सूचियाँ ऑनलाइन उपलब्ध करा दी हैं।

उदाहरण के लिए, दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की मतदाता सूची उपलब्ध है, जबकि उत्तराखंड में 2006 की सूची उपलब्ध है। अधिकांश राज्यों ने पिछली बार 2002 और 2004 के बीच गहन संशोधन किए थे। ये पिछली सूचियाँ वर्तमान मतदाता सूची संशोधन के लिए कट-ऑफ संदर्भ के रूप में काम करती हैं, जिससे ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर वर्तमान मतदाताओं का मिलान करने में मदद मिलती है।

मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य जन्म स्थान का सत्यापन करके अवैध विदेशी प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें हटाना है। यह कदम राज्यों में बांग्लादेश और म्यांमार सहित गैर-दस्तावेज प्रवासियों पर चल रही कार्रवाई के बीच महत्वपूर्ण हो गया है।

