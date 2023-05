महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे पंजाब किसान मजदूर कमेटी के सदस्यों को पुलिस ने रोका, प्रदर्शनकारियों ने अंबाला बॉर्डर पर लगाए नारे, देखें वीडियो

नई दिल्ली: पुलिस ने किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की महिला प्रदर्शनकारियों को अंबाला बार्डर पर रोक दिया है। यही नहीं उन्हें रोकने के पुलिस की भारी तैनाती हुई है और वे घेरा बनाकर प्रदर्शनकारियों के सामने खड़े हैं। दरअसल, भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई न करने के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर पहलवान आज 'महिला सम्मान महापंचायत'का आह्वान किया है। इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए ये प्रदर्शकारी दिल्ली आना चाह रही थी।

बताया जा रहा है कि ये प्रदर्शनकारी महिलाएं कल अमृतसर से निकली थी और ये नई संसद के सामने महिला पहलवानों की महापंचायत में हिस्सा लेने वाली थीं। इस बीच पुलिस ने उन्हें रास्ते मे ही रोक दिया और उन्हें आगे नहीं आने दे रही है। उधर पीएम मोदी ने नए संसद भवन का आज उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान भाजपा और अन्य दलों के कई नेता वहां मौजूद भी रहे है।

बता दें कि इससे पहले प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने यह कहा था कि आज यानी 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर भवन के सामने वे एक महिला महापंचायत करेंगी। ऐसे में प्रदर्शनकारी पहलवानों के इस बयान के बाद गाजीपुर सीमा क्षेत्र के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और कई इलाकों में बैरिकेड्स भी लगा दिए गए थे।

