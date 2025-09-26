VIDEO: यूपी के बरेली में 'आई लव मुहम्मद' पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे ने किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
By रुस्तम राणा | Updated: September 26, 2025 17:14 IST2025-09-26T16:49:29+5:302025-09-26T17:14:56+5:30
उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को पुलिस और "आई लव मुहम्मद" के बैनर लिए प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारी "अल्लाहु अकबर" के नारे लगा रहे थे और जुमे की नमाज के बाद हंगामा कर रहे थे।
बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली में 'आई लव मोहम्मद' विरोध प्रदर्शन के दृश्य, शुक्रवार की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा पथराव किए जाने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी "अल्लाहु अकबर" जैसे नारे लगा रहे थे और उन्होंने नमाज के बाद हंगामा मचाया। दरअसल, जुमे की नमाज़ के बाद आला हज़रत दरगाह और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा खान के घर के बाहर 'आई लव मोहम्मद' के पोस्टर लिए प्रदर्शनकारियों का एक हुजूम उमड़ पड़ा। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा साझा किए गए वीडियो में दोनों जगहों पर भारी सुरक्षा तैनात दिखाई दे रही है।
पुलिस ने क्या कहा?
महानिरीक्षक अजय साहनी ने शुक्रवार को कहा कि सड़कों पर शांति है और "कोई अव्यवस्था" नहीं देखी जा रही है। अजय साहनी ने कहा, "हम सब सड़कों पर हैं। पूरी तरह शांति है। किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है... जब पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रहा था, तो कुछ उपद्रवी नारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए... उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी..."।
#WATCH | Visuals from the 'I Love Mohammad' protests in Bareilly, UP, after Police deployed lathi charge as protestors pelted stones during the protests after the Friday prayers. pic.twitter.com/3SAb9HFLug— ANI (@ANI) September 26, 2025
#WATCH | Protestors gathered outside Ala Hazrat Dargah & IMC chief Maulana Tauqeer Raza Khan's house holding 'I Love Mohammad' placards after the Friday prayers in Bareily, UP. Heavy security is deployed at both spots. pic.twitter.com/rcZSAQyH8S— ANI (@ANI) September 26, 2025
इस खबर से संबंधित अधिक जानकारी जुटाई जा रही है...