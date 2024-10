Baba Siddique Murder: गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में लिया गया; दूसरे आरोपी की हिरासत खारिज

Baba Siddique Murder Case: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में रविवार (13 अक्टूबर) को कोर्ट ने आरोपी गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेज दिया। हालांकि, दूसरे आरोपी धर्मराज कश्यप को पुलिस हिरासत में नहीं दिया गया। कोर्ट ने पुलिस को दूसरे आरोपी का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराने के बाद उसे फिर से पेश करने का निर्देश दिया है।

ऑसिफिकेशन टेस्ट एक चिकित्सा प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की हड्डियों के संलयन की डिग्री का विश्लेषण करके उसकी उम्र का अनुमान लगाती है। यह उम्र निर्धारित करने का एक लोकप्रिय तरीका है। इस बीच, मामले के चौथे आरोपी की भी पहचान हो गई है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई पुलिस के अनुसार चौथे आरोपी का नाम मोहम्मद जीशान अख्तर है। पुलिस के अनुसार, तीसरा आरोपी फरार है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं।

