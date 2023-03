तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले से संबंधित वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने मनोज यादव को किया गिरफ्तार, वीडियो को बताया फर्जी

Highlights पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार हुआ मनोज यादव झारखंड का रहने वाला है पुलिस ने कहा कि उसने प्रसिद्धी पाने के लिए झूठा वीडियो बनाया था मनोज यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है

चेन्नई: हाल ही में तमिलनाडु के तिरुपुर और कोयंबटूर जिलों से दो वीडियो वायरल हुए थे जिसमें दावा किया गया था कि बिहार के मजदूरों पर हमला किया जा रहा है। इस मामले में मंगलवार को तमिलनाडु पुलिस ने झारखंड मनोज यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और वीडियो को फर्जी बताया है।

पुलिस ने बताया कि झारखंड के मनोज यादव और उनके मित्र, जो मराईमलाई नगर क्षेत्र में रहने वाले प्रवासी श्रमिक हैं, ने एक वीडियो बनाया जैसे कि उन्हें तमिल लोगों द्वारा पीटा जाता है, और उनके कार्य स्थल में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यादव ने वीडियो में तमिलनाडु और झारखंड सरकार से अनुरोध किया कि वे उसकी अपने मूल स्थान पर वापस लौटने में मदद करें।

ताम्बरम सिटी पुलिस ने इसकी जांच की और पता चला, यह वीडियो मनोज यादव द्वारा लोकप्रियता हासिल करने और प्रवासी श्रमिकों के बीच अशांति पैदा करने के लिए बनाया गया था। तांबरम सिटी पुलिस ने मनोज यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साथ ही पुलिस ने झूठी खबर नहीं फैलाने का आग्रह किया है।

