एक और रिकॉर्ड?, 25 जुलाई को 4078 दिन, 4077 दिन के साथ तीसरे पायदान पर इंदिरा, लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले दूसरे व्यक्ति पीएम मोदी

Highlights सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड है। ऐसा करने वाले वे पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने पूरे दो कार्यकाल पूरे किए। 16 वर्ष और 286 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार (25 जुलाई, 2025) को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए लगातार सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री बनने का रि़कॉर्ड बना दिया। लगातार 4,078 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया। इंदिरा गांधी 24 जनवरी, 1966 से 24 मार्च, 1977 तक 4,077 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रहीं। 1980 में वे फिर से निर्वाचित हुईं और 1984 में अपने निधन तक इस पद पर रहीं। लगातार कार्यकाल का रिकॉर्ड प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014, 2019 और 2024 में लगातार तीन लोकसभा चुनाव जीतकर नेहरू की बराबरी कर ली है। यह रिकॉर्ड निश्चित रूप से एक और रिकॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जो सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड है।

1. जवाहरलाल नेहरूः 6131

2. नरेंद्र मोदीः 4078

3. इंदिरा गांधीः 4077।

#WATCH | Bhopal: On PM Modi becoming the 2nd-longest serving PM with 4,078 consecutive days in office, Madhya Pradesh CM Mohan Yadav says, "I congratulate PM Modi, who stands firm internationally and has achieved historic milestones... Today, he adds another record: he has become… pic.twitter.com/FVbSmZKz0A

#WATCH | Delhi: On PM Modi becoming the 2nd-longest serving PM with 4,078 consecutive days in office, BJP MP Aparajita Sarangi says, "I would say that PM Modi is not just the Prime Minister of the NDA or the BJP, but he is the Prime Minister of 140 crore people... In a diverse… pic.twitter.com/D39xCxP45y