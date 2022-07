Bundelkhand Expressway: 16 जुलाई को पीएम मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, 296 किलोमीटर, जानें क्या है खासियत

Highlights प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी। पीएम मोदी कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। भरतकूप के पास से शुरू होकर इटावा जिले के कुदरैल गांव के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे में मिल जाता है।

लखनऊः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और जालौन जिले के उरई तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी। पीएम मोदी कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

उत्तर प्रदेश में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे। चित्रकूट और इटावा के बीच फैले एक्सप्रेस-वे को तय समय से आठ महीने पहले पूरा कर लिया गया है। फरवरी 2020 में आधारशिला रखते हुए प्रधान मंत्री मोदी ने कहा था कि यह परियोजना "हजारों नौकरियों का सृजन करेगी और आम लोगों को बड़े शहरों में उपलब्ध सुविधाओं से जोड़ेगी।"

