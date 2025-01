PM Modi Visit Maharashtra: आज पीएम मोदी का मुंबई दौरा, इन रास्तों पर नौ एंट्री, चेक करें ट्रैफिक एडवाइजरी

PM Modi Visit Maharashtra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार, 15 जनवरी को महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं। वह मुंबई में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों से मिलेंगे। पीएम के तय शेड्यूल के मुताबिक, मुंबई और नवी मुंबई में पीएम मोदी जाएंगे, जहां पूरी तैयारियां कर ली गई है। दौरे के हिस्से में नवी मुंबई के खारघर में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) मंदिर का उद्घाटन भी शामिल है। उनके दौरे से पहले पुलिस ने यातायात के सुचारू प्रवाह और भीड़भाड़ से बचने के लिए महत्वपूर्ण यातायात डायवर्जन की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आने वाले कई गणमान्य व्यक्ति खारघर के सेक्टर 23 इलाके में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह एडवाइजरी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और इलाके में यातायात की भीड़भाड़ से बचने के लिए जारी की गई है।

पुलिस ने बुधवार को यह भी घोषणा की कि खारघर में कई सड़कें वाहनों के लिए बंद रहेंगी और कुछ इलाकों को 'नो पार्किंग' के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

पुलिस उपायुक्त (यातायात) तिरुपति काकड़े ने कहा, "15 जनवरी को खारघर में कुछ सड़कें वाहनों के लिए बंद रहेंगी और कुछ इलाकों को 'नो पार्किंग' के रूप में चिह्नित किया जाएगा। इसलिए यातायात विभाग ने नागरिकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का आग्रह किया है।"

