पीएम मोदी ने कहा- 'देवी काली का आशीर्वाद हमेशा देश के साथ है', वीडियो शेयर कर अमित मालवीय ने साधा टीएमसी पर निशाना

Highlights मां काली की असीम कृपा सदैव भारत पर है, आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ देश विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ रहा: पीएम मोदी जब आपकी आस्था और विश्वास शुद्ध होते हैं, तो शक्ति (देवी) स्वयं आपको रास्ता दिखाती हैं: पीएम मोदी

कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देवी काली का आशीर्वाद हमेशा देश के साथ है, जो दुनिया के कल्याण के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां रामकृष्ण मिशन द्वारा आयोजित स्वामी आत्मस्थानंद के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस, एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था और उनका मानना ​​था कि ये सम्पूर्ण जगत, मां की चेतना से व्याप्त है।

मोदी ने कहा, ‘‘स्वामी रामकृष्ण परमहंस, एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था। उन्होंने मां के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वह कहते थे- यह सम्पूर्ण जगत, ये चर-अचर, सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है।’’

प्रधानमंत्री का यह भाषण हाल ही में एक विवाद की पृष्ठभूमि में आया है। उक्त विवाद तब उत्पन्न हुआ था जब तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा ने हाल ही में एक सम्मेलन में कहा था कि उन्हें एक व्यक्ति के रूप में देवी काली की कल्पना मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी के रूप में करने का पूरा अधिकार है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रार्थना करने का अपना अनूठा तरीका है। मोइत्रा एक फिल्म के पोस्टर पर उत्पन्न आक्रोश के संबंध में एक सवाल का जवाब दे रही थीं। उक्त पोस्टर में देवी काली के वेशभूषा वाली एक महिला को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था।

पीएम मोदी के भाषण के तुरंत बाद भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मोइत्रा पर हमला किया और मां काली के बारे में उनकी टिप्पणियों को 'अप्रिय' बताया। मालवीय ने ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत के लिए मां काली को भक्ति का केंद्र बताते हैं। दूसरी ओर एक टीएमसी सांसद ने मां काली का अपमान किया और ममता बनर्जी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके द्वारा किए गए मां काली के अप्रिय चित्रण का बचाव किया।'

Prime Minister Narendra Modi speaks reverentially about Maa Kaali being the center of devotion, not just for Bengal but whole of India. On the other hand, a TMC MP insults Maa Kaali and Mamata Banerjee instead of acting against her, defends her obnoxious portrayal of Maa Kaali... pic.twitter.com/6O4vYGkasi