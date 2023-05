3 देशों के यात्रा से लौटे पीएम मोदी, कहा- 'आज दुनिया भारत को सुनने के लिए आतुर है...ये यश मोदी का नहीं, भारत का है', विपक्ष पर भी साधा निशाना

By विनीत कुमार | Published: May 25, 2023 07:33 AM

जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह नई दिल्ली लौट आए। पीएम मोदी इसके बाद अपने संबोधन में इस विदेशा यात्रा का अनुभव बताया।

3 देशों की यात्रा से लौटे पीएम नरेंद्र मोदी (फोटो- एएनआई)