नेपाल: बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने शिलान्यास समारोह में लिया भाग, देखें वीडियो

By मनाली रस्तोगी | Published: May 16, 2022 11:04 AM

बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने लुंबिनी में महामायादेवी मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने लुंबिनी मठ क्षेत्र के भीतर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ (आईबीसी), दिल्ली से संबंधित एक भूखंड में बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए एक केंद्र के शिलान्यास समारोह में भाग लिया।

