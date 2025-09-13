PM Modi's Mizoram Visit: मिजोरम को पीएम मोदी ने दी करोड़ों की लागत वाली परियोजनाओं की सौगात, राज्य की पारंपरिक पोशाक पहनें दिखें पीएम

By अंजली चौहान | Updated: September 13, 2025 11:17 IST2025-09-13T11:09:09+5:302025-09-13T11:17:33+5:30

PM Modi's Mizoram Visit: मिज़ोरम में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मज़बूत आर्थिक प्रदर्शन पर प्रकाश डाला और बताया कि 2025-26 की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ेगी, जिससे यह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

PM Narendra Modi Mizoram Visit live gave gift of projects worth crores to Mizoram PM was seen wearing the traditional dress of the state | PM Modi's Mizoram Visit: मिजोरम को पीएम मोदी ने दी करोड़ों की लागत वाली परियोजनाओं की सौगात, राज्य की पारंपरिक पोशाक पहनें दिखें पीएम

PM Modi's Mizoram Visit: मिजोरम को पीएम मोदी ने दी करोड़ों की लागत वाली परियोजनाओं की सौगात, राज्य की पारंपरिक पोशाक पहनें दिखें पीएम

PM Modi's Mizoram Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर पहुंचे है, जहां वह इस समय मिजोरम में मौजूद हैं। पीएम मोदी इस दौरान मिजोरम की खास पोशाक में नजर आए। पीएम ने एक कार्यक्रम में आइज़ोल में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री 8,070 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली बैराबी-सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया जो मिज़ोरम की राजधानी को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी।

मिज़ोरम में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मज़बूत आर्थिक प्रदर्शन पर प्रकाश डाला और बताया कि 2025-26 की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ेगी, जिससे यह दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

उन्होंने मेक इन इंडिया और निर्यात की प्रगति पर ज़ोर दिया और आर्थिक व विनिर्माण विकास को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला दिया, जिसमें भारत में निर्मित हथियारों ने अहम भूमिका निभाई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की सराहना की और इस बात पर ज़ोर दिया कि कई उत्पादों पर कम कर परिवारों पर बोझ कम करेंगे। उन्होंने बताया कि टूथपेस्ट, साबुन और तेल जैसी ज़रूरी चीज़ों पर अब केवल 5% जीएसटी लगता है, जबकि 2014 से पहले यह 27% था। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा, बीमा और दवाइयाँ - जिनमें गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ भी शामिल हैं - अब ज़्यादा किफ़ायती हो गई हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सीमेंट, निर्माण सामग्री, वाहनों और अधिकांश होटलों पर जीएसटी कम होने से यात्रा, आवास और भोजन सस्ता होगा, त्योहारी सीज़न में खर्च बढ़ेगा और अधिक लोग देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

Web Title: PM Narendra Modi Mizoram Visit live gave gift of projects worth crores to Mizoram PM was seen wearing the traditional dress of the state

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Narendra ModiMizoram Governmentmodi governmentनरेंद्र मोदीमोदी सरकार