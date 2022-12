मां हीराबेन से अस्पताल में मिले पीएम मोदी, डॉक्टरों ने दी रिपोर्ट, जानें क्या कहा, देखें वीडियो

Highlights मां को ‘यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर’, अहमदाबाद में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के बड़े भाई सोमाभाई भी अस्पताल में मौजूद हैं। हीराबेन गांधीनगर शहर के पास रायसन गांव में प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती हैं।

अहमदाबादः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन (99) को तबीयत खराब होने के बाद यहां एक सुपर स्पेशियेलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। अपनी बीमार मां से मिलने प्रधानमंत्री मोदी अपराह्न में अस्पताल पहुंचे।

#WATCH | PM Modi arrives at UN Mehta Institute of Cardiology & Research Centre in Ahmedabad where his mother Heeraben Modi is admitted



As per the hospital, her health condition is stable. pic.twitter.com/j9Yp3udunB — ANI (@ANI) December 28, 2022

हीराबेन, जिन्हें हीराबा भी कहा जाता है, को बुधवार सुबह ‘यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर’ में भर्ती कराया गया था। यह सिविल अस्पताल के परिसर में स्थित एक सरकारी वित्तपोषित स्वायत्त अस्पताल है। अस्पताल ने एक बयान में कहा, “प्रधानमंत्री की मां को ‘यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर’, अहमदाबाद में भर्ती कराया गया है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi leaves from UN Mehta Institute of Cardiology & Research Centre in Ahmedabad after meeting his mother Heeraben Modi, who is admitted there



As per the hospital, her health condition is stable. pic.twitter.com/HWkJr7Qvq7 — ANI (@ANI) December 28, 2022

उनकी हालत स्थिर है।” दरियापुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कौशिक जैन ने बताया, “उन्हें जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति सामान्य है। प्रधानमंत्री मोदी के बड़े भाई सोमाभाई भी अस्पताल में मौजूद हैं।”

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi reaches Ahmedabad airport after meeting his mother Heeraben Modi who is admitted at UN Mehta Institute of Cardiology & Research Centre.



As per the hospital, her health condition is stable. pic.twitter.com/tfqtDOdEwz — ANI (@ANI) December 28, 2022

हीराबेन गांधीनगर शहर के पास रायसन गांव में प्रधानमंत्री मोदी के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती हैं। प्रधानमंत्री नियमित रूप से रायसन जाते रहते हैं और अपनी अधिकांश गुजरात यात्राओं के दौरान अपनी मां के साथ समय बिताते हैं।

