भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, तीन देशों की यात्रा की पूरी; जानें दौरे से जुड़ी मुख्य बातें

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना से अपनी यात्रा पूरी करने के बाद भारत की जमीन पर लौट आए हैं। गुयाना में पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत ही गर्मजोशीपूर्ण स्वागत और सत्कार किया गया जिसका आभार विदेश मंत्रालय ने जताया। यात्रा के दौरान, उन्होंने भारत-कैरेबियाई समुदाय शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की, वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और भारतीय प्रवासियों से बातचीत की।

प्रधानमंत्री मोदी ने नाइजीरिया से अपनी तीन देशों की यात्रा शुरू की। ब्राजील में, उन्होंने 19वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वे गुयाना पहुंचे, जो 50 वर्षों में दक्षिण अमेरिकी देश में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। गुयाना में, प्रधानमंत्री ने दूसरे भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की।

पीएम मोदी की यात्रा से जुड़े मुख्य पहलू

1- गुयाना के जॉर्जटाउन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और गुयाना के बीच साझा संबंधों के बारे में बात की, खास तौर पर संस्कृति, भोजन और क्रिकेट पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "खास तौर पर तीन चीजें भारत और गुयाना को गहराई से जोड़ती हैं - संस्कृति, भोजन और क्रिकेट।"

2- गुयाना में पीएम मोदी ने गुरुवार को जॉर्जटाउन के ऐतिहासिक प्रोमेनेड गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के शाश्वत मूल्यों को याद किया और बताया कि कैसे ये सिद्धांत आज भी मानवता का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

3- गुयाना की संसद में अपने विशेष सत्र के दौरान पीएम मोदी ने सुझाव दिया कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र और मानवता को प्राथमिकता देना है।

4- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी20 शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील गए। उन्होंने रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन वैश्विक दक्षिण के सामने आने वाले 'खाद्य, ईंधन और उर्वरक' संकट की वकालत की।

5- रविवार को पीएम मोदी नाइजीरिया गए और उन्हें ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर (GCON) से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही वे यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी गणमान्य व्यक्ति बन जाएंगे। पीएम ने भारत और नाइजीरिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने में नाइजीरियाई नेताओं द्वारा दिखाई गई व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए भी आभार व्यक्त किया।

6- मंगलवार को, पीएम मोदी ने रियो डी जेनेरियो में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा से मुलाकात की और भारत और ब्राजील के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने सहयोग में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऊर्जा, जैव ईंधन, रक्षा, कृषि और अन्य सहित कई क्षेत्रों पर भी चर्चा की।

7- पीएम मोदी ने गुयाना का दौरा किया और भारत और कैरेबियाई समुदाय (CARICOM) के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सात "प्रमुख स्तंभों" का प्रस्ताव रखा, पीएम द्वारा बताए गए सात स्तंभों का संक्षिप्त नाम C-A-R-I-C-O-M भी है। वे हैं क्षमता निर्माण, कृषि और खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापार, क्रिकेट और संस्कृति, महासागर अर्थव्यवस्था और चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा।

8- गुयाना के जॉर्जटाउन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने कहा, "मुझे गुयाना की संसद को संबोधित करने का सम्मान मिला। लोकतंत्र की जननी होने के नाते, मुझे कैरेबियाई क्षेत्र में सबसे जीवंत लोकतंत्रों में से एक के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस हुआ। हमारे पास एक है साझा इतिहास जो हमें औपनिवेशिक शासन के खिलाफ साझा संघर्ष, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्यार और विविधता के लिए सम्मान देता है, हमारा एक साझा भविष्य है जिसे हम बनाना चाहते हैं..."

