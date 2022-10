5G Launch: पीएम मोदी ने लॉन्च की 5जी सर्विस, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का किया उद्घाटन

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5जी सेवाओं की शुरुआत की। 5जी का भारत पर कुल आर्थिक प्रभाव 2035 तक 450 अरब अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत में बहुप्रतीक्षित 5जी सर्विस को लॉन्च किया। पीएम मोदी ने चुनिंदा शहरों में 5जी सर्विस की शुरुआत की। ऐसे में अब अगले कुछ वर्षों में क्रमिक रूप से पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा। वहीं, पीएम मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के छठे संस्करण का भी उद्घाटन किया।

बता दें कि 5जी का भारत पर कुल आर्थिक प्रभाव 2035 तक 450 अरब अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है। गौरतलब है कि 4जी की तुलना में 5जी नेटवर्क कई गुना तेज गति देता है और बाधा रहित संपर्क मुहैया कराता है और अरबों जुड़े डिवाइसों को वास्तविक समय में डेटा साझा करने में सक्षम बनाता है। देश की अबतक की सबसे बड़ी दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी में रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोलियां प्राप्त हुई थीं।

बोली में उद्योगपति मुकेश अंबानी की जियो ने 87,946.93 करोड़ रुपए की बोली के साथ बेचे गए सभी स्पेक्ट्रम का लगभग आधा हिस्सा हासिल किया। भारत के सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडाणी के समूह ने 400 मेगाहर्ट्ज के लिए 211.86 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। वहीं, सुनील भारती मित्तल की भारती एयरटेल ने 43,039.63 करोड़ रुपए की सफल बोली लगाई, जबकि वोडाफोन-आइडिया ने 18,786.25 करोड़ रुपए में स्पेक्ट्रम खरीदा है।

PM Modi inspects an exhibition at Pragati Maidan where he will inaugurate the sixth edition of the Indian Mobile Congress (IMC) and launch 5G services shortly.



Chairman of Reliance Jio, Akash Ambani briefs the PM on the shortly-to-be-launched 5G services.



