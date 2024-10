PM Modi In Mumbai: पीएम मोदी के आगमन से पहले ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, बाहर निकलने से पहले चेक करें रूट

PM Modi In Mumbai: प्रधानमंत्री नरेंद्र शनिवार, 5 अक्टूबर को मुंबई आगमन करने वाले हैं। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए तमाम तरह की तैयारियां की गई है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के लोगों को कई करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देंगे साथ ही बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में मेट्रो लाइन 3 के उद्घाटन के लिए खास तैयारियां की गई है। पीएम आज अपने हाथों से मुंबई मेट्रो के फेस 3 को हरी झंडी दिखाने वाले हैं।

वहीं, उद्घाटन की तैयारियों के बीच मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों को संभावित यात्रा व्यवधानों से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है।

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वीवीआईपी और आम लोगों के आने की उम्मीद है, इसलिए बीकेसी के आसपास यातायात जाम होने की आशंका है। इसे देखते हुए, यात्रियों से आग्रह किया जाता है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और असुविधा को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों पर विचार करें।

In view of flagging off ceremony of Mumbai Metro line 3 at BKC , in the afternoon, a large number of VVIPs & citizens are expected to attend it.



To avoid inconvenience, citizens are requested to opt for an alternate route while travelling to BKC.#MTPTrafficUpdates