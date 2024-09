VIDEO: मराठी लुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गणपति पूजा समारोह में शामिल, देखें वीडियो

Highlights PM Narendra Modi in Ganesh Pooja Video: मराठी लुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखें वीडियो PM Narendra Modi in Ganesh Pooja Video: गणपति पूजा समारोह में शामिल, देखें वीडियो

PM Narendra Modi in Ganesh Pooja Video: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बृहस्पतिवार को प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के आवास पर आयोजित गणेश पूजा में शामिल हुए और देशवासियों के सुख, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। आयोजन से संबंधित एक वीडियो में चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना दास अपने घर पर मोदी का स्वागत करते नजर आते हैं। इसके बाद मोदी उनके घर पर पूजा में हिस्सा लेते दिखाई देते हैं।

PM Modi attends Ganpati Poojan at the residence of CJI DY Chandrachud..



