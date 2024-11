PM Modi in Bihar: PM मोदी ने जमुई में किया 6,640 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन, बिरसा मुंडा जयंती पर बिहार को सौगात

PM Modi in Bihar: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बिहार के जमुई से 6,640 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मोदी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए जमुई आए हैं।

भारतीय इतिहास में 15 नंवबर की तारीख बिरसा मुंडा जयंती को समर्पित है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीबिहार के जमुई में 'जनजातीय गौरव दिवस' मनाने वाले हैं। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धाजंलि दी और लिखा, "भगवान बिरसा मुंडा ने मातृभूमि की गरिमा, स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। मैं उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।"

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi reaches Jamui, Bihar to commemorate Janjatiya Gaurav Divas.



This marks the commencement of the 150th Birth Anniversary Year celebration of Bhagwan Birsa Munda.



PM Modi will unveil a commemorative coin and postal stamp in honour of Bhagwan… pic.twitter.com/MX0uEojrUw — ANI (@ANI) November 15, 2024

बिहार दौरे पर पीएम मोदी

बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री आज बिहार के जमुई का दौरा करेंगे। वह बिहार में 6,640 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस कदम का उद्देश्य आदिवासी समुदायों का उत्थान करना और क्षेत्र के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, पीएम मोदी शुक्रवार को सुबह करीब 11 बजे बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य की राजधानी पटना से लगभग 200 किलोमीटर दूर जमुई जिले के एक सुदूर गाँव में “जनजातीय गौरव दिवस” मनाने जाएँगे, क्योंकि यह दिन 2021 से मनाया जाता रहा है।

यह प्रधानमंत्री का बिहार का दूसरा दौरा है, जहाँ उन्होंने बुधवार को राज्य के उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख शहरों में से एक दरभंगा में एम्स की आधारशिला रखी।

दिलचस्प बात ये है कि जमुई की सीमाएँ झारखंड से लगती हैं, जहाँ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने वाले है।

पीएम मोदी देंगे इन योजनाओं की सौगात

- जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत बनाए गए 11,000 घरों के गृह प्रवेश में भी प्रधानमंत्री भाग लेंगे। वह पीएम-जनमन के तहत शुरू की गई 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुँच बढ़ाने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत अतिरिक्त 30 एमएमयू का भी उद्घाटन करेंगे।

- प्रधानमंत्री मोदी आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने और आजीविका सृजन में सहायता के लिए 300 वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) और आदिवासी छात्रों को समर्पित लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत वाले 10 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे।

- पीएम मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर में दो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालयों और श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर और गंगटोक, सिक्किम में दो आदिवासी शोध संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे, ताकि आदिवासी समुदायों के समृद्ध इतिहास और विरासत का दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जा सके।

- प्रधानमंत्री आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 500 किलोमीटर नई सड़कों और पीएम-जनमन के तहत सामुदायिक केंद्रों के रूप में कार्य करने वाले 100 बहुउद्देश्यीय केंद्रों की आधारशिला रखेंगे।

- पीएम आदिवासी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए 1,110 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 25 अतिरिक्त एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला भी रखेंगे।

- प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं को भी मंजूरी देंगे, जिनमें पीएम-जनमन के तहत लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत के 25,000 नए आवास और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत 1,960 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 1.16 लाख आवास शामिल हैं।

- पीएम-जनमन के तहत 66 छात्रावास और डीएजेजीयूए के तहत 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के 304 छात्रावास; पीएम-जनमन के तहत 50 नए बहुउद्देश्यीय केंद्र, 55 मोबाइल मेडिकल इकाइयां और 65 आंगनवाड़ी केंद्र; सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए 6 सक्षमता केंद्र और डीएजेजीयूए के तहत आश्रम स्कूलों, छात्रावासों, सरकारी आवासीय स्कूलों के उन्नयन के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये की 330 परियोजनाएं शामिल हैं।

