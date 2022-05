नेपाल से लखनऊ पहुंच योगी सरकार के मंत्रियों से मिले पीएम मोदी, फोटो वायरल

Highlights मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार रात उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की। कुशीनगर स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर में दर्शन पूजन किया व उसके बाद वह लखनऊ पहुंचे।

लखनऊः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी एक दिन के नेपाल दौरे के बाद लखनऊ पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की।

इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य तथा अन्य मंत्रियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार रात उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल स्थित लुंबिनी में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत के बाद कुशीनगर स्थित महापरिनिर्वाण मंदिर में दर्शन पूजन किया व उसके बाद वह लखनऊ पहुंचे।

Prime Minister Narendra Modi holds a meeting with UP BJP leaders and ministers in Lucknow pic.twitter.com/jyyXZ34a4b — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 16, 2022

मोदी ने मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई बैठक में राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत की। हालांकि, इस दौरान क्या बात हुई इसका आधिकारिक ब्योरा नहीं मिल सका है। लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने सरकार के कामकाज को और बेहतर बनाने तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर अपनी बात रखी।

Prime Minister Narendra Modi reaches Lucknow after concluding his day-long Nepal visit.



He was received by Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath. pic.twitter.com/CGlJDjxmk4 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 16, 2022

प्रदेश के सूचना विभाग ने प्रधानमंत्री मोदी की राज्य के मंत्रियों के साथ एक समूह तस्वीर साझा की है। मोदी मुख्यमंत्री आवास पर रात्रि भोज में भी शिरकत करेंगे। इससे पहले, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री की अगवानी की।

#WATCH | PM Narendra Modi offered prayers at Mahaparinirvana Stupa in Kushinagar, Uttar Pradesh earlier this evening. pic.twitter.com/N2gDqHyLLU — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 16, 2022

