वाराणसीः छोटे बच्चों के साथ अलग रंग में दिखे पीएम मोदी, बच्चे ने ढोल बजाया और शिव तांडव गाया, देखें वीडियो

वाराणसीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को अपने वाराणसी दौरे के दौरान सरकारी स्कूल के छात्रों के एक समूह से बातचीत की। अपने स्कूल की वर्दी पहने, छात्रों ने प्रधानमंत्री को घेर लिया । प्रत्येक छात्र ने मोदी के सामने गायन, योग प्रदर्शन और संगीत वाद्ययंत्र बजाने की अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

प्रधानमंत्री ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। एक छात्र ने शिव तांडव गाया। एक अन्य ने संगीत वाद्ययंत्र बजाने के लिए मोदी से संस्कृत में अनुमति मांगी। मोदी की अनुमति पर बच्चे ने ढोल बजाया। एक छात्र ने प्रधानमंत्री के सामने योगाभ्यास किया, मोदी ने उसका उत्साहवर्धन किया।

