पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बनने पर बधाई दी

Highlights पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके भारतीय एथलीट को दी बधाई ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में चोपड़ा ने रचा इतिहास नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बनने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने भारतीय एथलीट को बधाई देते हुए कहा, उन्होंने अपने क्षेत्र में महान समर्पण और निरंतरता का प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी ने आगे कहा, उनकी बार-बार की सफलताओं से पता चलता है कि भारतीय एथलेटिक्स महान प्रगति कर रहा है।

शुक्रवार को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा, "नीरज चोपड़ा को बधाई, प्रतिष्ठित डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बनकर एक बार फिर इतिहास रचने के लिए। उन्होंने महान समर्पण और निरंतरता का प्रदर्शन किया है। उनकी बार-बार की सफलताओं से पता चलता है कि भारतीय एथलेटिक्स कितनी बड़ी प्रगति कर रहा है।"

Congratulations to @Neeraj_chopra1 for scripting history yet again by becoming the first Indian to win the prestigious Diamond League Trophy. He has demonstrated great dedication and consistency. His repeated successes show the great strides Indian athletics is making. pic.twitter.com/dlkXU77Xt5