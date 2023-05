"दुनिया मुझसे सहमत है जब मैं कहता हूं कि हमारे तीर्थ स्थलों पर हमला स्वीकार्य नहीं": पीएम मोदी

By मनाली रस्तोगी | Published: May 25, 2023 10:23 AM

ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों में तोड़-फोड़ की बढ़ती घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब वह कहते हैं कि तीर्थ स्थलों पर हमला स्वीकार्य नहीं है तो दुनिया उनसे सहमत है।

(फाइल फोटो)