हम देख रहे हैं भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के कारण राष्ट्रीय राजनीति में नया ध्रुवीकरण शुरू हुआ, सीएम नीतीश और केजरीवाल पर पीएम मोदी का हमला

Highlights जनता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नयी उम्मीद की नजर से देख रही है। भाजपा देश में परिवर्तन और विकास के कार्य कर रही है। बुनियादी ढांचे को विकसित करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कोच्चिः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। मोदी ने कहा, ‘‘हम देख पा रहे हैं कि चूंकि हम भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण शुरू हुआ है।’’

आपको बता दें कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बिहार के राजद प्रमुख लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए भाजपा की सरकार बड़े संकल्पों को सिद्धि में बदल रही है।

Tourism and trade get the most benefit from modern and better connectivity. The development of tourism will help in the development of the country: PM Modi in Kerala pic.twitter.com/eDRRLDs3gN — ANI (@ANI) September 1, 2022

केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब, दलित, पीड़ित, वंछित, आदिवासी सभी तक मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने की है। कुछ दिन पहले ही देश ने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आजादी का अमृत काल देश को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर काम करने का है और इसमें केरल के परिश्रमी लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है।

केंद्र सरकार हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने पर बल दे रही है। इस योजना का बहुत बड़ा फायदा केरल के युवाओं को होगा। आजादी के अमृत काल में देश आधुनिक बुनियादी ढांचों पर बहुत ज्यादा बल दे रहा है। केरल में कई योजनाओं पर केंद्र सरकार लगभग 1 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

हमारी सरकार देश के छोटे किसानों और हमारे मछली पालकों को लेकर भी बहुत संवेदनशील है। PM किसान सम्मान निधि का लाभ केरल के 37 लाख किसान परिवारों को हो रहा है। पूरे देश में जहां-जहां भाजपा की सरकार है, वहां तेजी से विकास हो रहा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है।

Kochi | PM Modi lays the foundation stone for Phase II of Kochi Metro and redevelopment of three railway stations- Ernakulam Junction, Ernakulam Town and Kollam pic.twitter.com/yjaYKfyj8F — ANI (@ANI) September 1, 2022

ये डबल इंजन की सरकार केरल के विकास को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। भाजपा की ताकत केरल के काम आने वाली है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कालडी में श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा किया। कोच्चि में कांची कामकोटि पीठम स्तूप का दौरा किया।

Kerala needs valuable help from GoI in its efforts to decongest its road traffic. Happy to inform you that the work of widening NH66 is progressing at a very fast pace. This work is an example of meaningful cooperation between and the Union & State govts: Kerala CM P. Vijayan pic.twitter.com/HVNVFUDcyb — ANI (@ANI) September 1, 2022

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोच्चि मेट्रो रेल के फेज-2 कॉरिडोर और अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया।केरल सरकार वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है और लोगों को परिवहन के वैकल्पिक माध्यम पर स्थानांतरित होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

#WATCH | Kerala CM Pinarayi Vijayan felicitates Prime Minister Narendra Modi at an event in Cochin. pic.twitter.com/FUcynJkBDa — ANI (@ANI) September 1, 2022

केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मेट्रो रेल के फेज-2 कॉरिडोर समेत कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हम इसे कोच्चि मेट्रो की यात्रा में एक मील का पत्थर मानते हैं। यह हम सभी के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। हम इन परियोजनाओं में मदद के लिए भारत सरकार के आभारी हैं। केरल में वाहन घनत्व 1000 लोगों पर 445 का है।

Kerala | Prime Minister Narendra Modi visits Sri Adi Shankara Janma Bhoomi Kshetram at Kalady pic.twitter.com/jU9rmV3XtP — ANI (@ANI) September 1, 2022

