जी7 समूह सम्मेलनः हिरोशिमा पहुंचे पीएम मोदी, 40 से अधिक कार्यक्रमों में लेंगे भाग, भारतीय समुदाय ने यूं किया स्वागत, देखें वीडियो

हिरोशिमाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजापान के हिरोशिमा पहुंचे। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के निमंत्रण पर G-7 समिट में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा के होटल शेरेटन में रुकेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए होटल के बाहर इंतजार किया और यूं स्वागत किया।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives in Hiroshima, Japan.



He will attend the #G7Summit under the Japanese Presidency at the invitation of Fumio Kishida, Prime Minister of Japan. pic.twitter.com/3DqZgMuRt3 — ANI (@ANI) May 19, 2023

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ "सामान्य और पड़ोसी संबंध" चाहता है, लेकिन आतंकवाद से मुक्त अनुकूल माहौल बनाना और आवश्यक कदम उठाना इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध चाहता है।

#WATCH | Japan: People from the Indian diaspora gather outside Sheraton Hotel in Hiroshima to welcome Prime Minister Narendra Modi. pic.twitter.com/rs12ZRMxkq — ANI (@ANI) May 19, 2023

भारत ने बार-बार सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन पर अपनी चिंता व्यक्त की है और जोर देकर कहा है कि आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इस महीने की शुरुआत में गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई।

मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की तीन देशों की यात्रा के पहले चरण के तहत यहां पहुंचे हैं और उनके इस दौरान 40 से अधिक कार्यक्रमों में भाग लेने की संभावना है। अधिकारियों ने बताया कि मोदी शिखर सम्मेलनों में विश्व के 24 से अधिक नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, जिनमें द्विपक्षीय बैठकें भी शामिल हैं।

#WATCH | Japan: Prime Minister Narendra Modi interacts with the members of the Indian diaspora as he reaches Sheraton Hotel in Hiroshima. pic.twitter.com/9Zj5Ye76tS — ANI (@ANI) May 19, 2023

प्रधानमंत्री मोदी ने तीन देशों की छह-दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले एक बयान में कहा कि वह जी7 देशों और अन्य आमंत्रित साझेदारों के साथ दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों और उनसे सामूहिक रूप से निपटने की जरूरत पर विचारों के आदान-प्रदान को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, “मैं हिरोशिमा जी7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करूंगा।”

#WATCH | Japan: "PM Modi met everybody like family," says a member of the Indian diaspora who met PM Modi outside the Sheraton Hotel. pic.twitter.com/gypcc8Q5eo — ANI (@ANI) May 19, 2023

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘इस जी7 शिखर सम्मेलन में मेरी उपस्थिति विशेष रूप से मायने रखती है क्योंकि इस साल जी20 की अध्यक्षता भारत के पास है। मैं जी7 देशों और अन्य आमंत्रित भागीदारों के साथ दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों और उन्हें सामूहिक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए उत्सुक हूं।’’

मोदी मुख्य रूप से जी7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 19 मई से 21 मई तक हिरोशिमा में रहेंगे, जिसमें उनके खाद्य, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा समेत विश्व के सामने मौजूद चुनौतियों पर अपने विचार रखने की संभावना है। मोदी हिरोशिमा जी7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले विश्व के कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं।

#WATCH | Japan: Prime Minister Narendra Modi meets children and interacts with the members of the Indian diaspora as he reaches Sheraton Hotel in Hiroshima. pic.twitter.com/Gckl5Gfdau — ANI (@ANI) May 19, 2023

जी7 में जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली के साथ-साथ यूरोपीय संघ शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी, जापान से पोर्ट मोरेस्बी की यात्रा पर जायेंगे, जहां वह 22 मई को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारपे के साथ फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स को-ऑपरेशन (एफआईपीआईसी) के तीसरे शिखर सम्मेलन की संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे।

किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की यह पहली यात्रा होगी। अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में 22 से 24 मई तक प्रधानमंत्री सिडनी जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा के दौरान मोदी 24 मई को वहां (आस्ट्रेलिया) के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी 23 मई को सिडनी में एक सामुदायिक कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रमुख कारोबारियों के साथ बातचीत करेंगे तथा भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी करेंगे। क्वाड सम्मेलन पहले सिडनी में होना था, लेकिन अब यह हिरोशिमा में होगा।

