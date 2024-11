PM Modi In Guyana: तीन देशों की यात्रा के बाद गुयाना पहुंचे पीएम मोदी, व्यापार और आर्थिक संबंधों पर होगी बातचीत

PM Modi In Guyana: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ब्राजील में जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को गुयाना पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और 12 से अधिक कैबिनेट मंत्रियों ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। यह 50 साल से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गुयाना की पहली यात्रा है।

मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के निमंत्रण पर गुयाना की यात्रा पर आए हैं और वह 21 नवंबर तक यहां रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मोदी राष्ट्रपति अली से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच अनूठे संबंधों को रणनीतिक दिशा देने पर विचार विमर्श करेंगे।

वह गुयाना की संसद को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार गुयाना में भारतीय मूल के लगभग 3,20,000 लोग हैं। मोदी दूसरे भारत-कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में कैरेबियाई साझेदार देशों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री तीन देशों की यात्रा पर हैं, जिसमें नाइजीरिया की यात्रा भी शामिल है जहां उन्होंने राष्ट्रपति बोला अहमद टीनुबू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की तथा भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया।

Landed in Guyana a short while ago. Gratitude to President Dr. Irfaan Ali, PM Mark Anthony Phillips, senior ministers and other dignitaries for coming to receive me at the airport. I am confident this visit will deepen the friendship between our nations. @presidentaligy… pic.twitter.com/B5hN0R96ld