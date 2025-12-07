गोवा अग्निकांड पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने जताया दुख, पीड़ितों के लिए मुआवजे का किया ऐलान

Goa Night Club Fire: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस घटना को राज्य के लिए गंभीर झटका बताया और कहा कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गोवा अग्निकांड पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने जताया दुख, पीड़ितों के लिए मुआवजे का किया ऐलान

Goa Night Club Fire: गोवा के नाइट क्लब में लगी आग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक जताया है। गहरा दुख प्रकट करते हुए पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और कहा, "गोवा के अरपोरा में आग लगने की घटना बहुत दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। गोवा के CM डॉ. प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दे रही है।"

प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि गोवा के अरपोरा में हुए हादसे में मारे गए हर व्यक्ति के परिवार को प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड (PMNRF) से 2 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी नॉर्थ गोवा जिले में आग लगने की दुखद घटना पर दुख जताया।

राष्ट्रपति ने इस मुश्किल समय में परिवारों को हिम्मत देने और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की।

उन्होंने एक्स पर लिखा, “नॉर्थ गोवा ज़िले में आग लगने की दुखद घटना से बहुत दुख हुआ, जिसमें कई कीमती जानें गईं। दुखी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इस मुश्किल समय में उन्हें हिम्मत मिले। मैं घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करती हूँ।”

क्या है पूरा मामला?

यह घटना शनिवार देर रात नॉर्थ गोवा के अरपोरा में एक बड़ी त्रासदी के बाद हुई, जब एक सिलेंडर ब्लास्ट से एक नाइट क्लब में भीषण आग लग गई। इस धमाके में कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई, सभी नाइट क्लब के स्टाफ़ मेंबर बताए जा रहे हैं।  एक रहने वाले ने कहा कि जब वे घर जा रहे थे तो उन्होंने एक धमाका सुना और बाद में घटना होने के बाद मौके पर एम्बुलेंस देखीं।

स्थानीय व्यक्ति ने कहा, "जब मैं घर जा रहा था, तो मैंने एक धमाका सुना। बाद में, हमने एम्बुलेंस को मौके पर आते देखा। जब हम उस जगह पर पहुँचे, तो हमने देखा कि घटना पहले ही हो चुकी थी।"

आग लगने वाली जगह के पास एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड ने ANI को बताया, हमने एक ज़ोरदार धमाका सुना। बाद में हमें पता चला कि आग सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी थी।

घटना में तीन महिलाओं और 20 पुरुषों समेत 23 लोगों की मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जबकि अधिकारी रात भर स्थिति को काबू में करने के लिए काम करते रहे। अधिकारियों ने आग लगने के कारण की डिटेल में जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि घायलों को मेडिकल मदद और मरने वालों के परिवारों को मदद देने की कोशिशें चल रही हैं।

