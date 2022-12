त्रिपुराः 540 किमी से अधिक दूरी, 112 सड़कों की आधारशिला, 2 लाख से अधिक गरीब परिवार को घर, जानें बड़ी बातें

Highlights डबल इंजन सरकार बनने से पहले तक सिर्फ 2 बार त्रिपुरा की नॉर्थ ईस्ट की चर्चा होती थी। एक जब चुनाव होते थे और दूसरा जब हिंसा की घटना होती थी। आज त्रिपुरा की चर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए होती है।

अगरतलाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगरतला में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी मौजूद रहे। अगरतला बाईपास (खैरपुर-अमतली) एनएच-08 के चौड़ीकरण की परियोजना का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 230 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 32 सड़कों और 540 किलोमीटर से अधिक की दूरी वाली 112 सड़कों के सुधार की आधारशिला भी रखी। त्रिपुरा को अपना पहला डेंटल कॉलेज मिला है। इससे त्रिपुरा के युवाओं को यहीं पर डॉक्टर बनने का अवसर मिलेगा। आज त्रिपुरा के 2 लाख से अधिक गरीब परिवार अपने नए पक्के घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं।

PM @narendramodi inaugurates the project for widening of the Agartala bypass (Khayerpur – Amtali) NH-08. PM also lays the foundation stones for 32 roads of more than 230 Km length under PM Gram Sadak Yojana) and for improvement of 112 roads covering a distance of over 540 Km. pic.twitter.com/0Tq0UqlO7B — DD News (@DDNewslive) December 18, 2022

पुरा के जरिए अब नॉर्थ ईस्ट इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक गेटवे बन रहा है। अगरतला अखौरा रेलवे लाइन से व्यापार का नया रास्ता खुलेगा। इसी तरह भारत, थाइलैंड, म्यामांर हाइवे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नॉर्थ ईस्ट दूसरे देशों के साथ संबंधों का द्वार भी बन रहा है।

उत्तर पूर्व में 7000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्वीकृत किए गए हैं जबकि अकेले त्रिपुरा में 1,000 से अधिक आ रहे हैं। ये केंद्र मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हजारों रोगियों की जांच करने में मदद करेंगे। सरकार का ध्यान त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास पर है और शुरू की गई परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी।

मोदी ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बन गया है और इसके परिणामस्वरूप त्रिपुरा देश के छोटे राज्यों में सबसे साफ-स्वच्छ के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘2 लाख से अधिक गरीब परिवारों को आज अपना घर मिल रहा है और उनमें से अधिकतर त्रिपुरा की माताएं और बहनें हैं।’’

The Govt is dedicated towards the improvement of lives of Janjatiya communities. The budget which used to be Rs 21,000 cr is now Rs 88,000 cr. It's BJP govt which has started the initiative of celebrating 'Janjatiya Gaurav Diwas' on 15th November every year: PM Narendra Modi pic.twitter.com/uOpjSOWxQz — ANI (@ANI) December 18, 2022

रैली मैदान से, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण) के तहत दो लाख से अधिक लाभार्थियों के लिए ‘‘गृह प्रवेश’’ कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

Agartala, Tripura | PM Narendra Modi launches 'Grih Pravesh' programme for beneficiaries under Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban and Pradhan Mantri Awas Yojana – Rural.



These houses, developed at a cost of over Rs 3400 crores, will cover over 2 lakh beneficiaries. pic.twitter.com/FIxg3yRp8L — ANI (@ANI) December 18, 2022

