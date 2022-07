कानपुरः पूर्व सांसद हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्य तिथि, पीएम मोदी ने कहा-हमारे देश का बहुत बड़ा लोकतांत्रिक अवसर, जानें बड़ी बातें

Highlights लोकतंत्र की ताकत और सर्व समावेशी विचार का जीता-जागता उदाहरण है। उत्तर प्रदेश और कानपुर की धरती से आगे बढ़ाया। देश और प्रदेश की राजनीति में जो योगदान दिया।

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत सपा नेता हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने कहा कि चौधरी हरमोहन सिंह ने ग्राम सभा से राज्यसभा तक का सफर तय किया और एक समय मेहरबान सिंह का पुरवा से उत्तर प्रदेश की राजनीति को दिशा मिलती थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कानपुर आऊं, लेकिन आज हमारे देश का बहुत बड़ा लोकतांत्रिक अवसर है, नयी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हुआ है।आदिवासी समाज की एक महिला राष्ट्रपति पद पर काबिज हुई है। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत और सर्व समावेशी विचार का जीता-जागता उदाहरण है।

It is the responsibility of every political party that opposing a party or an individual should not turn against the country. Ideologies have their own place but, country is first, society is first, nation is first: PM Modi pic.twitter.com/jThIgGFTbS