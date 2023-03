'शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता' पर वेबिनार में बोले पीएम मोदी- शहरी विकास में अहम भूमिका निभाते हैं अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवर्नेंस

नई दिल्ली: 'शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता' पर वेबिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि जो नए शहर विकसित हो रहे हैं, वे 21वीं सदी में भारत की एक नई पहचान बनाएंगे। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि भारत के तेजी से शहरीकरण के साथ यह महत्वपूर्ण है कि बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाए जो कि भविष्य के अनुकूल हो।

अपनी बात को जारी रखते हुए पीएम मोदी ने कहा, "अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवर्नेंस दोनों ही शहरी विकास में अहम भूमिका निभाते हैं और शहरी विकास के लिए हमारा विजन नए शहरों का विकास और पुराने शहरों में सुविधाओं का उन्नयन है। शहरी नियोजन और शहरी प्रशासन के विशेषज्ञों को नवीन विचारों के साथ सामने आना चाहिए, जीआईएस आधारित मास्टर प्लानिंग, कुशल मानव संसाधन, या क्षमता निर्माण।"

