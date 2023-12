PM Modi YouTube Channel: प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले नेता, देखें लिस्ट

Highlights यूट्यूब चैनल पर 20 मिलियन (दो करोड़) सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को नया रिकॉर्ड अपने नाम किया।

PM Modi YouTube Channel: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता बन गए हैं, जिनके यूट्यूब चैनल पर 20 मिलियन (दो करोड़) सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार हो गया है। व्यूज और सब्सक्राइबर्स के मामले में पीएम मोदी अपने भारतीय और वैश्विक समकालीनों के यूट्यूब चैनलों से कहीं आगे निकल गए हैं।

