पीएम मोदी बेहद खास जैकेट पहनकर पहुंचे संसद, प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल कर बनाया गया

Highlights पीएम मोदी ने प्लास्टिक की बोलतों से बनी जैकेट को पहना बुधवार को संसद में पीएम ने पर्यावरण के लिए खास संदेश देने के लिए इस जैकेट को पहना इंडियन ऑयल ने पीएम को ये जैकेट भेंट की है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने कपड़ों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। कई बार हमने पीएम को देश के अलग-अलग राज्यों की पोशाक में देखा है लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने हल्के नीले रंग की ऐसा ब्लेजर पहना है जो सबसे अलग है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में स्वीवलेस हल्के नीले रंग का ब्लेजर पहना है। ये ब्लेजर पर्यावरण को लेकर एक खास संदेश दे रहा है। ये ब्लेजर रिसाइकिल करके प्लास्टिक की बोतलों से बनाया गया है।

बीते सोमवार को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने उन्हें ये ब्लेजर तोहफे में दिया था। इंडियन ऑयल ने पुनर्चक्रण पॉलिएस्टर (आरपीईटी) और कपास से बने खुदरा ग्राहक परिचारकों और एलपीजी वितरण कर्मियों ने इस वर्दी को अपना लिया है।

इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पीएम की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "मोदी जी सिर्फ बातें नहीं करते, वह सामने से नेतृत्व भी करते हैं। जलवायु जागरूकता को बढ़ावा देने का यह एक शानदार तरीका है।"

Watch for PM Shri @narendramodi ji's blue jacket today in the Parliament. The jacket has been made with recycled PET bottles.



Modi ji doesn't just walk the talk, he also leads from the front. A superb way to promote climate consciousness. pic.twitter.com/2tFtRWBDV3