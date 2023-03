'विपक्ष के सारे नेताओं का एनकाउंटर करवा दिया जाए तो पीएम मोदी सुकून से 8 घंटे सो पाएंगे' - आप नेता संजय सिंह

Highlights आप नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना कहा- विपक्ष के सारे नेताओं का एनकाउंटर करवा दिया जाए तो पीएम मोदी सुकून से 8 घंटे सो पाएंगे कहा- न विपक्ष रहेगा न लोकतंत्र।, बचेगी तो सिर्फ तानाशाही

नई दिल्ली: शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। सिसोदिया पर कसते सीबीआई और ईडी के शिकंजे से आम आदमी पार्टी भी भड़की हुई है। आप नेता संजय सिंह ने भाजपा पर जानबूझकर सिसोदिया को किसी भी तरह जेल में रखने की साजिश का आरोप लगाया है।

आप नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निजी दुश्मनी निकालने के लिए जांच एजेंसियों का दुरपयोग कर के विपक्ष के नेताओं को रास्ते से हटाने का आरोप लगाया है। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया, "वैसे मेरा एक सुझाव था, अगर विपक्ष के सारे नेताओं का एनकाउंटर करवा दिया जाए तो कम से कम पीएम मोदी सुकून से 8 घंटे सो पाएंगे। न विपक्ष रहेगा न लोकतंत्र। बचेगी तो सिर्फ तानाशाही।"

मनीष सिसोदिया को साजिश के तहत जेल में रखने के आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आप नेता ने कहा, "केस में तथाकथित अभियुक्तों को जमानत मिली लेकिन सिसोदिया को जमानत ना मिले इसलिए CBI ने वकील पेश नहीं किया। इसी वजह से अदालत ने 11 दिन आगे की तारीख़ दे दी। अब ईडी ने भी केस दर्ज कर के गिरफ्तार कर लिया है। विपक्ष को खत्म करने के पीछे भाजपा का मकसद एक देश, एक पार्टी , एक नेता लागू करने का है।"

