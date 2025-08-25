PM Modi to visit Gujarat: गुजरात की धरती सुदर्शन धारी मोहन यानी द्वारकाधीश और चरखा धारी मोहन यानी पूज्य बापू की, पीएम मोदी ने किया रोडशो, देखिए वीडियो
PM Modi to visit Gujarat: ऑपरेशन सिंदूर... हमारी सेना के शौर्य और सुदर्शन चक्रधारी मोहन के भारत की इच्छाशक्ति का प्रतीक बन गया है।
अहमदाबादः गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक सार्वजनिक रैली से पहले सोमवार शाम अहमदाबाद शहर के पूर्वी हिस्से में रोड शो किया। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एवं गुजरात से लोकसभा सदस्य सीआर पाटिल ने मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय देश भर में गणेश उत्सव का एक अद्भुत उत्साह है। गणपति बप्पा के आशीर्वाद से आज गुजरात के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का भी श्रीगणेश हुआ है। गुजरात की ये धरती, दो मोहन की धरती है।
एक, सुदर्शन-चक्रधारी मोहन... यानी, हमारे द्वारकाधीश श्रीकृष्ण और दूसरे, चरखाधारी मोहन... यानी, साबरमती के संत पूज्य बापू। भारत आज सुदर्शन-चक्रधारी मोहन और चरखाधारी मोहन के दिखाए रास्ते पर चलकर निरंतर सशक्त होता जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे विकास के अनेक प्रोजेक्ट्स आप सभी जनता जनार्दन के चरणों में समर्पित करने का सौभाग्य मिला है।
आतातायी... ये हमारा खून बहाते थे और दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करती थी। लेकिन आज आतंकवादियों और उनके आकाओं को हम छोड़ते नहीं, चाहे वो कहीं भी छुपे हों। दुनिया ने देखा है कि पहलगाम का बदला भारत ने कैसे लिया है। 22 मिनट ही सफाचट। ऑपरेशन सिंदूर... हमारी सेना के शौर्य और सुदर्शन चक्रधारी मोहन के भारत की इच्छाशक्ति का प्रतीक बन गया है।
मैं इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हवाई अड्डे से प्रधानमंत्री नरोदा क्षेत्र पहुंचे और हरिदर्शन चौराहे से शहर के निकोल क्षेत्र में खोडलधाम मैदान तक उन्होंने दो किलोमीटर रोड शो किया। खोडलधाम मैदान में वह 5,477 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करेंगे। हजारों लोग खड़े थे, जिन्होंने मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया।
एक, सुदर्शन-चक्रधारी मोहन... यानी, हमारे द्वारकाधीश श्रीकृष्ण और दूसरे, चरखाधारी मोहन... यानी, साबरमती के संत पूज्य बापू।
भारत आज सुदर्शन-चक्रधारी मोहन और चरखाधारी मोहन के दिखाए रास्ते पर चलकर निरंतर सशक्त होता जा रहा है।
