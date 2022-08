पीएम मोदी 2 सितंबर को देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत को नौसेना में करेंगे शामिल, समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत

Highlights आईएनएस विक्रांत पहला स्वदेश निर्मित और निर्मित विमानवाहक पोत होगा। इसे भारतीय नौसेना के इन-हाउस वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो (WDB) द्वारा डिज़ाइन किया गया है यह भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत को कमिशन करेंगे। पीएमओ ने कहा कि मोदी कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए 1-2 सितंबर को कर्नाटक और केरल में होंगे। वे मंगलुरु में करीब 3,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएमओ ने कहा कि मोदी आत्मनिर्भरता के प्रबल समर्थक रहे हैं, विशेष रूप से रणनीतिक क्षेत्रों में, और आईएनएस विक्रांत को चालू करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

यह पहला स्वदेश निर्मित और निर्मित विमानवाहक पोत होगा। इसे भारतीय नौसेना के इन-हाउस वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो (WDB) द्वारा डिज़ाइन किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित, विक्रांत को अत्याधुनिक ऑटोमेशन सुविधाओं के साथ बनाया गया है और यह भारत के इतिहास में समुद्री क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है।

पीएमओ ने कहा कि विमानवाहक पोत का नाम उनके शानदार पूर्ववर्ती, भारत के पहले नाम पर रखा गया है, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें बड़ी संख्या में स्वदेशी उपकरण और मशीनरी हैं, जिसमें देश के प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ-साथ 100 से अधिक एमएसएमई शामिल हैं। विक्रांत के चालू होने के साथ, भारत के पास दो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, जो देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगे।

इस दौरान पीएम मोदी नए नौसैनिक ध्वज (निशान) का भी अनावरण करेंगे, जो औपनिवेशिक अतीत को खत्म कर रहा है और समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुरूप है। मंगलुरु में, प्रधानमंत्री न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी द्वारा किए गए कंटेनरों और अन्य कार्गो को संभालने के लिए "बर्थ नंबर 14" के मशीनीकरण के लिए 280 करोड़ से अधिक की परियोजना का उद्घाटन करेंगे।

पीएमओ ने कहा कि मैकेनाइज्ड टर्मिनल से दक्षता बढ़ेगी और टर्नअराउंड समय, बर्थिंग से पहले की देरी और बंदरगाह में रहने के समय में करीब 35 फीसदी की कमी आएगी। परियोजना के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जिससे संचालन क्षमता में 4.2 एमटीपीए जुड़ गया है, जो 2025 तक बढ़कर 6 एमटीपीए से अधिक हो जाएगा।

