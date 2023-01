पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अल-सिसी जताया आभार

Highlights भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मिस्र को राष्ट्रपति अल सिसी मुख्य अतिथि बने उन्होंने आज भारत के शीर्ष नेताओं के साथ कर्तव्यपथ पर रंगारंग गणतंत्र दिवस परेड देखी पहलीबार मिस्र के किसी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी को धन्यवाद दिया। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति सिसी मुख्य अतिथि थे।

पीएम मोदी ने 26 जनवरी के अवसर पर ट्विटर पर लिखा, "मैं राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी को इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ शोभा बढ़ाने के लिए का आभारी हूं।"

I am grateful to President Abdel Fattah el-Sisi for gracing this year’s Republic Day celebrations with his august presence.@AlsisiOfficialpic.twitter.com/S58TP4msSo