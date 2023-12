VIDEO: पीएम मोदी ने वाराणसी में अपने रोड शो के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए रोका अपना काफिला

Highlights घटना को कैद करने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक एम्बुलेंस को रास्ता देता है पीएम मोदी वाराणसी और पूर्वांचल के लिए 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की 37 परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे वह नमो घाट से काशी तमिल संगमम 2.0 का भी शुभारंभ करेंगे और कन्याकुमारी से वाराणसी तक नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (17 दिसंबर) को वाराणसी में अपने रोड शो के दौरान एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रोक दिया। घटना को कैद करने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक एम्बुलेंस को रास्ता देता है, जो हमेशा के लिए पीएम के काफिले से आगे निकल जाती है।

यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में किसी एंबुलेंस को रास्ता दिया गया हो, इससे पहले भी प्रधानमंत्री के काफिले की जागरूकता को उजागर करने वाले उदाहरणों में, पीएम के काफिले ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया था। ऐसी ही एक ताजा याद जो दिमाग में आती है वह है दिसंबर 2022 में गुजरात रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले द्वारा एक एम्बुलेंस को रास्ता देना।

उस विशाल रोड शो के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर, 2022 को अहमदाबाद में एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रोक दिया था। 30 सितंबर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से गांधीनगर जाते समय एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रोक दिया था।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi stopped his convoy to give way to an ambulance during his roadshow in Varanasi.



On his 2-day visit to Varanasi, PM Modi will launch and inagurate 37 projects worth more than Rs 19,000 crore for Varanasi and Purvanchal. He will also launch… pic.twitter.com/NPZgLumo55