Video: 'एक समय ऐसा था जब हम कबूतर छोड़ते थे, अब चीते छोड़ रहे हैं...' नई लॉजिस्टिक्स नीति की लॉन्चिंग पर बोले पीएम मोदी

Highlights पीएम मोदी ने शनिवार को नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में भी बोला है। उन्होंने यह भी कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर होते भारत की गूंज हर तरफ है।

PM Modi @72: पीएम मोदी ने शनिवार को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात किया है।

उन्होंने भारत की तेजी बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था की तुलना कबूतर और चीता के उदाहरण से किया है। बताया जा रहा है कि इस नीति के तहत प्रक्रियागत इंजीनियरिंग, डिजिटलीकरण और बहु-साधन परिवहन जैसे क्षेत्रों को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के शुभारंभ पर बोलते हुए पीएम मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। उन्होंने इसे बदलाव बताया है कहा कि देश बदल रहा है।

#WATCH | Today we are the world's 5th biggest economy. The country is transforming. 'Pehle hum Kabootar chhodte the, aaj Cheetah chhod rahe hai': PM Narendra Modi at the launch of the National Logistics Policy, in Delhi pic.twitter.com/2V1jtAAtsW