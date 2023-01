वीडियो: 'सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया...जीवन में कभी नहीं लेना चाहिए शॉर्टकट..', नकल पर 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, दी यह सलाह

Highlights 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में पीएम मोदी मेहनती बच्चे और नकल करने वालों पर बोले है। उन्होंने कहा है कि जो नकल करने में सफल होते है वे यह कहते है कि सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया है। यही नहीं पीएम मोदी ने इस दौरान छात्रों को जीवन में शार्टकट लेने से मना भी किया है।

परीक्षा पे चर्चा: पीएम मोदी ने अपने इस कार्यक्रम में बच्चों को जीवन में शॉर्टकट लेने से मना किया है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि छात्र नकल करने के लिए नई-नई तरकीब अपनाते है और इस मामले में वे काफी रचनात्मक रूप भी अखतियार कर लेते है।

आपको बता दें कि ‘परीक्षा पे चर्चा’ वार्षिक संवाद के छठे संस्करण के दौरान छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए मोदी ने कहा है कि छात्रों को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा मोदी ने परीक्षाओं में अनुचित प्रथाओं के इस्तेमाल के खिलाफ भी दृढ़ता से बात की है।

‘परीक्षा पे चर्चा’ के वार्षिक संवाद के छठे संस्करण पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि छात्रों को अपने जीवन में शॉर्टकट का तरीका नहीं अपनाना चाहिए। छात्रों को इस बात को समझाने के लिए पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज का सहारा लिया और कहा कि जैसे कुछ लोग रेलवे लाइन को पार करने के लिए शॉर्टकट अपनाते है और फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल न कर पटरी से ही रेलवे लाइन को पार करते है। इससे उनके साथ दुर्घटना घट जाती है।

Some students use their creativity for 'cheating' in examinations but if those students use their time and creativity in a good way they will achieve heights of success. We should never opt for shortcuts in life, focus on ourselves: PM Modi during 'Pariksha Pe Charcha' 2023 pic.twitter.com/9Km81mdl3W