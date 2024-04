PM Modi Nawada: तेजस्वी यादव ने पीएम से 10 सवाल के जवाब पूछे, नवादा में होनी है पीएम मोदी की रैली

Highlights नवादा में पीएम मोदी की रैली मोदी की रैली को लेकर तेजस्वी यादव ने पूछे 10 सवाल पीएम की रैली में शामिल होंगे एनडीए के यह नेता

PM Modi Nawada: लोकसभा के मद्देनजर पीएम मोदी रविवार को बिहार के नवादा में रैली करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इससे पहले जमुई में सभा को संबोधित कर चुके हैं। नवादा में होने वाली रैली को लेकर बीजेपी-जेडीयू सहित एनडीए के कार्यकर्ता में जोश है। रैली की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं, पीएम मोदी की नवादा रैली को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है।

#WATCH | Patna: On PM Modi's Nawada's rally, National President of Lok Janshakti Party Chirag Paswan says, "It's not just Bihar, but the whole country and even the world have full faith in PM Modi's guarantee...On one side, we have PM's guarantee and on the other side, we have a… pic.twitter.com/HFAGEgE9UR