पीएम मोदी ने किया खड़गे के 'रावण' वाले बयान का जिक्र, कहा- कांग्रेस ने कभी राम में विश्वास नहीं किया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 'रावण' वाले बयान का जिक्र किया और कहा कि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर होड़ चल रही है कि मोदी को कौन ज्यादा गाली दे सकता है। कलोल पंचमहल में पीएम मोदी ने कहा, "कांग्रेस में इस बात की होड़ है कि कौन मोदी के लिए ज्यादा अपशब्द कहे हमें उन्हें सबक सिखाना है और तरीका है 5 को (गुजरात चुनाव के दूसरे चरण) कमल को वोट देना।"

We know that Congress does not accept the existence of Lord Ram, does not believe in Ayodhya's Ram Mandir. They have a problem with Ram Setu as well. Now, this Congress party has brought Ravan from Ramayan to say bad words about me: PM in Kalol, Panchmahal#GujaratAssemblyPollspic.twitter.com/U1CoBYzaZ7 — ANI (@ANI) December 1, 2022

उन्होंने आगे कहा, "अगर वे लोकतंत्र में विश्वास करते तो इस स्तर तक कभी नहीं जाते। वे एक परिवार में विश्वास करते हैं न कि लोकतंत्र में। वे इस एक परिवार को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वह परिवार उनके लिए सब कुछ है, लोकतंत्र नहीं।"

I am not amazed at Congress saying bad things about me. I am amazed that even after saying so many bad things, neither the Congress party nor its leaders have ever felt remorse or sad about it. Speaking bad about Modi, the PM of this country, they feel is their right: PM Modi pic.twitter.com/QWj0DGhyVw — ANI (@ANI) December 1, 2022

अपनी बात को जारी रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "मुझे इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि कांग्रेस मेरे बारे में बुरी बातें कह रही है। मैं हैरान हूं कि इतनी बुरी बातें कहने के बाद भी न तो कांग्रेस पार्टी को और न ही उसके नेताओं को कभी इसका पछतावा या दुख हुआ है। इस देश के पीएम मोदी के बारे में बुरा बोलना उन्हें अपना अधिकार लगता है। मैं खड़गे जी का सम्मान करता हूं। वह वही कहेंगे जो उनसे कहने के लिए कहा गया है। कांग्रेस को नहीं पता कि यह राम भक्तों का गुजरात है। "रामभक्तों" की इस भूमि पर उन्हें मोदी जी 100 माथे वाला रावण कहने के लिए कहा गया था।"

If they believed in democracy, they would have never gone to this level. They believe in one family and not democracy. They can do anything to please that one family and that family is everything to them, not democracy: PM Narendra Modi in Kalol, Panchmahal#GujaratAssemblyPollspic.twitter.com/vmRAkP8U3J — ANI (@ANI) December 1, 2022

There is a competition in Congress on who says more bad words for Modi...We have to teach them a lesson and the way is to vote for "Lotus" on the 5th (second phase of Gujarat elections): PM Narendra Modi in Kalol, Panchmahal#GujaratElections2022pic.twitter.com/0CCCRRohsQ — ANI (@ANI) December 1, 2022

मंगलवार को गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि क्या पीएम मोदी के पास 100 सिर हैं क्योंकि वह सभी चुनावों का चेहरा हैं, चाहे वह निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। उन्होंने कहा था, "पीएम मोदी हमेशा अपनी ही बात करते हैं। 'किसी को मत देखो, बस मोदी को देखो और वोट करो'। हमें आपको कितनी बार देखना है? निगम चुनाव, विधायक चुनाव और फिर एमपी चुनाव में हमें आपका चेहरा देखना है। क्या आपके पास रावण जैसे 100 चेहरे हैं? यह क्या है?"

