शीतकालीन सत्र के पहले दिन मीडिया से रूबरू हो सकते हैं पीएम मोदी: लोकसभा सचिवालय

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार सुबह संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से लोकसभा सचिवालय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर, बुधवार से शुरु हो रहा है।

पिछले वर्ष भी प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र शुरु होने से पहले संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया था। उस समय पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। संसद में सवाल भी हो और शांति भी, लेकिन सदन और चेयर का सम्मान होना चाहिए।

शीतकालीन सत्र में इस बार राहुल गांधी सहित कांग्रेस के बड़े नेता नदारद रहेंगे। इनमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हैं। दरअसल, विपक्षी दल के ये नेता नेता भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। यही वजह है कि वे इस शीतकालीन सत्र में हिस्सा नहीं लेंगे।

संसद के इस शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। जबकि सरकार की कोशिश इस सत्र में एक दर्शन से ज्यादा विधेयकों को पारित कराने की रहेगी।

