PM Modi Mann Ki Baat: मन की बात के 118वें एपिसोड में पीएम ने देश को दिया संदेश, गणतंत्र दिवस, महाकुंभ, चुनाव आयोग..., समेत इन मुद्दों पर की बात

PM Modi Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल का पहला मन की बात कार्यक्रम आज संबोधित किया है। देश के नाम संदेश देते हुए पीएम मोदी ने मन की बात के 118वें एपिसोड में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह से पहले एक खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मन की बात आमतौर पर हर महीने के आखिरी रविवार को होती है। उन्होंने देश को बताया कि इस बार यह एपिसोड एक सप्ताह पहले यानी महीने के तीसरे रविवार को प्रसारित किया जा रहा है, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है।

मोदी ने कहा, "आपने एक बात नोटिस की होगी, हर बार मन की बात महीने के आखिरी रविवार को होती है। लेकिन इस बार हम चौथे रविवार की बजाय एक सप्ताह पहले यानी महीने के तीसरे रविवार को मिल रहे हैं, क्योंकि अगला रविवार गणतंत्र दिवस है।"

उन्होंने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दीं। इसी एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल के गणतंत्र दिवस के महत्व को भी बताया। उन्होंने कहा, "यह गणतंत्र दिवस बहुत खास है। यह भारत गणराज्य की 75वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष भारत के संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महानुभावों को नमन करता हूं, जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया।"

पीएम मोदी ने 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व पर भी प्रकाश डाला। मोदी ने कहा, "25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, जिस दिन भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। पिछले कई वर्षों में चुनाव आयोग ने लगातार हमारी मतदान प्रक्रिया को आधुनिक और मजबूत बनाया है, हर कदम पर लोकतंत्र को सशक्त बनाया है।"

उन्होंने पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग के प्रयासों की प्रशंसा की, जो भारत के लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। 'मन की बात' सार्वजनिक जुड़ाव के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में विकसित हुआ है, जिससे नागरिक अपने विचार और सुझाव सीधे प्रधानमंत्री के साथ साझा कर सकते हैं। अक्टूबर 2014 में अपनी शुरुआत के बाद से, यह कार्यक्रम लाखों लोगों तक पहुँच चुका है, जिससे राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर बातचीत को बढ़ावा मिला है।

पिछले 2024 एपिसोड के दौरान, पीएम मोदी ने भारतीय संविधान के कार्यान्वयन की आगामी 75वीं वर्षगांठ पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे 26 जनवरी, 2025 को गणतंत्र दिवस पर मनाया जाएगा। उन्होंने नागरिकों को एक समर्पित वेबसाइट, Constitution75.com के माध्यम से संविधान की विरासत से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया, जहाँ लोग विभिन्न भाषाओं में प्रस्तावना पढ़ते हुए खुद के वीडियो अपलोड कर सकते हैं।

अपने संबोधन में, पीएम मोदी ने कुछ त्योहारों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, "कुंभ, पुष्करम और गंगा सागर मेला- ये त्योहार हमारे सामाजिक सामंजस्य, सद्भाव और एकता को बढ़ाते हैं। वे भारत के लोगों को हमारे देश की परंपराओं से जोड़ते हैं।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये त्योहार एकता, सद्भाव और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से गहरा जुड़ाव बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

