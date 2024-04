PM Modi Saharanpur: 'मैं गालियां खा रहा हूं', सिर्फ आपके बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, पीएम मोदी ने भष्ट्राचार पर किया प्रहार

Highlights पीएम मोदी ने कहा, मैं भ्रष्ट्राचार पर प्रहार कर रहा हूं तो यह आपके लिए कर रहा हूं आपके बच्चों का भविष्य बचाने के लिए मैं गालियां खा रहा हूं यह भष्ट्राचारी मुझे धमकी दे रहे हैं

PM Modi Saharanpur: पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में थे। यहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपने मेरा काम देखा है। जब मैं भ्रष्ट्राचार पर प्रहार कर रहा हूं तो यह आपके लिए कर रहा हूं। यह भष्ट्राचारी आपके अधिकारों को लूटते हैं। आपके बेटा-बेटी योग्य हैं। लेकिन भष्ट्राचार करके किसी और को नौकरी दी जाए तो उनका भविष्य क्या होगा। आपके बच्चों का भविष्य बचाने के लिए मैं गालियां खा रहा हूं। यह भष्ट्राचारी मुझे धमकी दे रहे हैं। लेकिन मैं इनकी धमकी से डरने वाला नहीं हूं।

#WATCH | Addressing a public rally in Saharanpur, PM Narendra Modi says, "... INDI alliance is for Commission. Whereas NDA, Modi government is for the mission..."#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/bssdIdrExS — ANI (@ANI) April 6, 2024

विपक्ष पर प्रहार

पीएम मोदी ने कहा कि सपा की स्थिति तो ये है कि यहां उन्हें हर घन्टे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति तो और भी विचित्र है, कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। यानी इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन चुका है।

#WATCH | Addressing a public rally in Saharanpur, PM Narendra Modi says, "Today is the foundation day of BJP. In just a few decades, record numbers of our countrymen have joined the BJP. BJP has won the trust of the people, BJP has won the hearts of the people. The biggest… pic.twitter.com/OZQZQzB8qt — ANI (@ANI) April 6, 2024

इसलिए देश आज उनकी एक भी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है।अब हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे विरोधी सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं। मैं देश का पहला ऐसा चुनाव देख रहा हूं, जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है, बल्कि विपक्ष केवल इसलिए चुनाव लड़ रहा है, ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सकें और एनडीए की सीटें 400 से कम की जा सकें।

हमने 10 साल में काम किया

पीएम मोदी ने कहा कि हमने 10 वर्षों में काम किया। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र अपनी कृषि उत्पादकों के लिए भी जाना जाता है। पिछले 10 साल से हमारी सरकार लगातार अपने किसान भाइयों के लिए काम कर रही है। किसान की छोटी-छोटी जरूरत को लेकर हमारी सरकार संवेदनशील है।

#WATCH | Addressing a public rally in Saharanpur, PM Modi says, "This is the first election I am witnessing where the opposition is contesting not to win but to contain the BJP below 370 seats and NDA 400. Samajwadi Party is in such a condition that they have to change the… pic.twitter.com/cVHjo7u9jC — ANI (@ANI) April 6, 2024

आज देश में छोटे किसानों की पीएम किसान निधि के जरिये मदद की जा रही है। अकेले यहां सहारनपुर में ही 3 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 860 करोड़ रुपये सीधे भेजे जा चुके हैं। भाजपा देश के हर नागरिक की परेशानी कम कर रही है।

