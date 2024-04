PM Modi In Bastar: 'मुझे पता है, कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है', पीएम मोदी ने बस्तर से कहा

Highlights छत्तीसगढ़ में मोदी ने विजय संकल्प रैली को किया संबोधित मोदी ने कहा 10 साल में देश ने प्रगति की यहां के लोगों ने ठान लिया है फिर एक बार मोदी सरकार

PM Modi In Bastar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीलोकसभा चुनावों के मद्देनजर सोमवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। दोपहर 1.30 बजे पीएम ने यहां पर विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। पीएम को सुनने के लिए विशाल संख्या में लोग पहुंचे थे। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज मैं आपके बीच आया हूं। आप देखिए बीते 10 साल में देश कहां से कहां आ गया है। देश ने कितना प्रगति किया है। आपने यहां सिर्फ भाजपा सरकार नहीं बनाई है। बल्कि विकसित भारत की आधारशिला रखी है। यहां के लोगों ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाई है। आज उसी विश्वास से देश कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि अनेक दशकों के बाद देश ने भाजपा की शील-मजबूत सरकार देखी है।

हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही गरीब का कल्याण, आजादी के दशकों बाद कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब कि चिंता नहीं की. उनकीपरेशानियों को नहीं समझा। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा करने का अवसर दिया। कच्ची छत के नीचे रहने का तकलीफ क्या होती है मुझे पता है। जब घर में राशन नहीं होता मां पर क्या बीतती है मुझे पता है। जब दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं होते बेबसी कितनी होती है मुझे पता है। इसलिए मैंने ठाना जब तक गरीब की हर चिंता को दूर नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा।

हमारी सरकार ने गरीब के लिए एक एक करके ऐसी योजना बनाई। गरीब को उसका हक दिया। सरकार के प्रयासों का नतीजा है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। गरीबों के लिए भाजपा ने कैसा काम किया। इसका उदाहरण बस्तर है। यहां से मैंने आयुष आरोग्य मंदिर की शुरुआत की। यहां अनेकों को मंदिर खोले गए। गरीबों को स्वास्थ्य चिकित्सा का लाभ मिला। 5 लाख रुपये आयुषमान योजना गरीबों के काम आ रही है।

