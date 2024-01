PM Modi in Maharashtra: महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत!, नासिक में रोडशो, रामकुंड, कालाराम मंदिर में पूजा, जानें 10 प्वाइंट से सबकुछ

Highlights नासिक में रोडशो, रामकुंड, कालाराम मंदिर में पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में करोड़ों की सौगात दी। भाजपा और कांग्रेस ने गठजोड़ की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है।

PM Modi in Maharashtra: लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस ने गठजोड़ की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बैठक की दौर जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में करोड़ों की सौगात दी। नासिक में रोडशो, रामकुंड, कालाराम मंदिर में पूजा की।

प्रधानमंत्री मोदी भाजपा-शिवसेना-राकांपा गठबंधन के 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने और 30,500 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने के लिए शुक्रवार को महाराष्ट्र पहुंचे हैं। मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में शुक्रवार को एक रोड शो किया और रामकुंड तथा श्री कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना भी की।

मोदी का यहां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घघाटन करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का रोड शो होटल मिर्ची चौक से शुरू हुआ। उनके साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस एवं अजित पवार तथा भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौजूद थे। हजारों लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए रोड शो वाले मार्गों पर मौजूद थे।

#WATCH | Nashik, Maharashtra: Union Minister Anurag Thakur says, "The image of the new India is seen when we see that we have become 5th largest economy from 10th place. After 3 months, when PM Modi will become the prime minister for the third time, we will become the 3rd largest… pic.twitter.com/SdKiWwnIpg