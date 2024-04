PM Modi In Karauli: 'पानी में पैसा कमाने का पाप किया', राजस्थान में कांग्रेस पर बरसे मोदी

Highlights पीएम मोदी ने कहा कि करौली धौलपुर की यह धरती भक्ति और शक्ति की धरती है कांग्रेस दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही मोदी ने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया

PM Modi In Karauli: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान में थे। यहां उन्होंने करौली लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। भारी संख्या में करौली की जनता पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंची। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि करौली धौलपुर की यह धरती भक्ति और शक्ति की धरती है। उन्होंने कहा कि 4 जून को क्या परिणाम होगा।

#WATCH | Karauli, Rajasthan: Addressing a public rally, PM Modi says, "... The Lok Sabha election of 2024 is an election to provide new energy to the Vikshit Bharat campaign. In the last 10 years, the BJP brought solutions to those problems on which the Congress had given up.… pic.twitter.com/sAaUtCRBXg