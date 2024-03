PM Modi In Jorhat Assam: 'लोग एक-एक घर के लिए तरसते थे', हमारी सरकार में असम में 18 लाख परिवारों को पक्का घर मिला

Highlights पीएम मोदी ने असम में 17,500 हजार करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया पीएम ने कहा कि असम में साढ़े 5 लाख परिवारों को पक्के मकान मिले हमारी सरकार 1-1 दिन में साढ़े 5 लाख घर दे रही है

PM Modi live in Assam: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को असम दौरे पर थे। यहां उन्होंने 17,500 हजार करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने इस दौरान वीर लसित बोरफुकन की विशाल और भव्य प्रतिमा के अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि लसित बोरफुकन असम के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक हैं।

#WATCH | Jorhat, Assam: Prime Minister Narendra Modi says, "The development of Northeast is necessary for fulfilling the resolution of 'Viksit Bharat'...Congress laid the foundation stone of projects, got their pictures clicked, misled the people, and ran away. But Modi considers… pic.twitter.com/ztLT6zdh1Q — ANI (@ANI) March 9, 2024

इसके बाद पीएम मोदी ने एक सभा को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान विपक्ष और परिवारवाद पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज असम के गरीब लोगों का पक्का घर पाने का सपना पूरा हो रहा है। आज असम के मेरे साढ़े 5 लाख परिवारों का अपनें पक्के मकान का सपना पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों के समय लोग एक-एक घर के लिए तरसते थे।

#WATCH | Jorhat, Assam: Prime Minister Narendra Modi says, "We are trying to make the lives of the women in Assam easier and ensure that economically her savings increase. Yesterday, on the occasion of Women's Day, our govt made the decision to reduce the price of LPG cylinders… pic.twitter.com/mqlUePDdfL — ANI (@ANI) March 9, 2024

हमारी सरकार में असम में 18 लाख परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। इन घरों में बिजली, शौचालाय, पानी का कनेक्शन की सुविधा साथ में दी गई है। हमारी सरकार 1-1 दिन में साढ़े 5 लाख घर दे रही है। मुझे खुशी है कि पीएम आवास योजना के तहत दिए गए ज्यादातर घर महिलाओं के नाम रजिस्टर्ड किए गए हैं। अब घर की मालकिन मेरी माताएं-बहनें बनी हैं।

Jorhat, Assam: Prime Minister Narendra Modi says, "The double engine govt is working at a great speed for the development of Assam. Assam has shown unprecedented pace in the infrastructure, health, and energy sector." pic.twitter.com/lVJ6DAVhTs — ANI (@ANI) March 9, 2024

उन्होंने कहा कि यहां आने से पहले मुझे काजीरंगा नेशनल पार्क की विशालता, उसकी प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने और जानने का अवसर भी मिला। काजीरंगा अपनी तरह का अनूठा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। इसकी जैव विविधता, इसका पारिस्थितिकी तंत्र, हर किसी को आकर्षित करता है। काज़ीरंगा को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल होने का गौरव भी प्राप्त है। विश्व में जितने सिंगल हॉर्न वाले राइनो हैं, उनमें से 70 प्रतिशत हमारे काज़ीरंगा में ही रहते हैं। यहां के प्राकृतिक वातावरण में टाइगर, पैंथर, हाथी और बेअर को देखने का अनुभव भी अलग है।

#WATCH | Jorhat, Assam: Prime Minister Narendra Modi says, "I bow down in gratitude before you all for coming in such large numbers to bless us...This love is a treasure for me." pic.twitter.com/TS7uZrtiXx — ANI (@ANI) March 9, 2024

उन्होंने कहा कि आज मुझे असम के लोगों के लिए 17,500 हजार करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। इसमें स्वास्थ्य आवास और पेट्रोलियम से जुड़ी परियोजनाएं हैं। इनसे असम में विकास की गति और तेज होगी। पीएम ने कहा कि विरासत भी-विकास भी, हमारी डबल इंजन सरकार का यही मंत्र रहा है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi inaugurates and lays the foundation stone of multiple development projects worth more than Rs 17,500 crores in Assam. pic.twitter.com/Ofn0DLbFmB — ANI (@ANI) March 9, 2024

विरासत के संरक्षण के साथ ही असम की डबल इंजन सरकार यहां के विकास के लिए भी उतनी ही तेजी से काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और ऊर्जा के क्षेत्र में असम ने अभूतपूर्व तेज गति दिखाई है।

Web Title: PM Modi In Jorhat Assam LIVE updates Himanta Biswa Sarma Sarbananda Sonowal