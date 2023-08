आज हमारे पास लोकतंत्र, जनसंख्या और विविधता है: स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से बोले पीएम मोदी

Highlights 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों को बार-बार 'परिवारजन' कहकर संबोधित किया।

नई दिल्ली: 77वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से मंगलवार को कहा कि आज हमारे पास लोकतंत्र, जनसंख्या और विविधता है और यह त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। इसके अलावा पीएम मोदी ने देशवासियों को बार-बार 'परिवारजन' कहकर संबोधित किया।

#WATCH | The trinity of demography, democracy and diversity has the power to realise the dreams of the nation: PM Modi on #IndependenceDay2023pic.twitter.com/SyWOb1bvqC