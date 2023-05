पीएम मोदी ने नाथद्वारा में किया रोड शो, राजस्थान में की 5500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजस्थान में 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने राजस्थान के नाथद्वारा में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि परियोजनाओं का फोकस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर होगा।

जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजस्थान में 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने राजस्थान के नाथद्वारा में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने राज्य के लोगों को बधाई दी और कहा, "आज मैंने 5500 करोड़ रुपये से अधिक की अधोसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है।"

उन्होंने कहा, "मैं इन विकास परियोजनाओं के लिए राजस्थान के लोगों को बधाई देता हूं। हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने पर फोकस कर रही है।" पीएम मोदी का स्वागत करते हुए राजस्थान के सीएम ने कहा कि राज्य आगे बढ़ गया है। उन्होंने कहा, "मैं पीएम मोदी का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे परियोजनाओं को समर्पित करेंगे...राजस्थान में अच्छे काम हुए हैं, राजस्थान में सड़कें अच्छी हैं। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे और महसूस करते थे कि हम पिछड़ रहे हैं लेकिन अब हम आगे बढ़ गए हैं।"

Today I have inaugurated and laid the foundation stone of infrastructure projects worth more than Rs 5500 crore. I congratulate the people of Rajasthan for these development projects. Our government is focusing on providing modern infrastructure in Rajasthan: PM Narendra Modi pic.twitter.com/WtIoxyvzex

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि परियोजनाओं का फोकस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने यह भी कहा कि सड़क और रेलवे कार्यों से माल और सेवाओं की आवाजाही, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने और क्षेत्र में लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

#WATCH | I welcome PM Modi. I am happy that PM will dedicate national highway and railway projects today...Good works have happened in Rajasthan, roads are good in Rajasthan. Earlier we used to compete with Gujarat & used to feel that we are lagging behind but now we've moved… pic.twitter.com/6m6kcRCRnv